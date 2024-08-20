雲林曳引車深夜擦撞民宅電桿翻覆 3人受困車底2死1傷
雲林縣四湖鄉昨深夜發生一起曳引車疑似自撞翻覆車禍，車上三人受困變形車體，警消花費三個小時才將車上三人全數救出，但其中二人到院前死亡，一人受傷無生命危險，事故發生原因待釐清。
四湖鄉台17線(中華路)與文化路路口，林厝派出所斜對面昨深夜發生一起車禍，附近居民聽到撞擊聲，紛紛跑出查看，發現一輛曳引車疑似自撞擦撞民宅及電線桿後翻覆在地，雲林縣消防局11時55分獲報，立刻出動救援。
因為車體變形嚴重，車上3人受困車底，消防局除派出3部消防車4部救護車13警消救援，並徵調民間吊車前往協助，今凌晨1時47分救出一名年約40歲男子OHCA(到院前心肺功能停止)患者，送醫不治，2時45分救出第二名年約40歲男子，意識清楚，臉部及身體多處撕裂傷，送若瑟醫院救治，2時58分救出年約60歲OHCA男子，送醫不治。
台西警分局表示，該部營業曳引車由台17線北往南行駛至肇事地點，不明原因擦撞路旁民宅及電桿後，翻覆在台17線與文化路口，車體嚴重變形，造成車內駕駛及乘客2死1傷，民宅鐵門有小擦傷，肇事原因、是否酒駕調查釐清中。
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