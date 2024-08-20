三重忠孝橋封閉網哀嚎塞爆！交通局：影響每小時1000到1500輛次

新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，造成平面道路重安街往東過集美街，受該起事故影響封閉管制。新北交通局長鍾鳴時表示，粗估影響每小時1000到1500車流量，目前橋梁護欄被撞毀，部分鋼筋裸露，吊車正在吊掛掉落鋼梁，橋梁結構是否受到影響，要等養工處結構技師鑑定，確保安全無虞才會通車。

新北市府表示，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車鋼梁掉落事故，封閉全部車道，現場已派出員警交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響。新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市。