三重忠孝橋封閉網哀嚎塞爆！交通局：影響每小時1000到1500輛次
新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，造成平面道路重安街往東過集美街，受該起事故影響封閉管制。新北交通局長鍾鳴時表示，粗估影響每小時1000到1500車流量，目前橋梁護欄被撞毀，部分鋼筋裸露，吊車正在吊掛掉落鋼梁，橋梁結構是否受到影響，要等養工處結構技師鑑定，確保安全無虞才會通車。
新北市府表示，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車鋼梁掉落事故，封閉全部車道，現場已派出員警交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響。新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市。
市長侯友宜今天也進駐交控中心掌握現場情形，並提醒市民，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。
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