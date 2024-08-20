影／三重台1線高架鋼梁砸破護欄 大量土石墜落橋下驚險畫面曝

新北市三重區台一線高架橋今天清晨發生鋼梁墜落意外，34歲洪姓男子清晨5時許駕駛1輛載運鋼梁的聯結車，行經台一線高架橋往台北市方向重安街上方時，後方載運的鋼梁突然掉落，砸破護欄後掉落下方道路，砸毀2輛轎車，所幸並未造成人員受傷，但高架橋也因此全線封閉，當時鋼梁掉落的驚悚畫面也曝光。

從監視器畫面中可見，高架橋護欄遭聯結車載運的鋼梁砸破後，大量水泥塊與碎石從橋上落下，掉落在重安街與中正南路口，所幸當時下方道路並無人車經過，並未造成傷亡。但停在路旁的2輛轎車也遭波及毀損，場面十分驚險。