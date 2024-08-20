影／假女婿加Line給「祝褔」讓他很感動 險被騙走23萬

台中市周姓男子遇到詐騙，詐騙男子先假冒是周男女婿，主動向周男加LINE，再表示急需用錢欲借款23萬元，並提供帳戶供周男匯款，周男聽到女婿要用錢不疑，立即到清水某銀行臨櫃匯款，行員主動關懷提問查覺有異通知警方，協助連繫上女兒及女婿求證，才驚覺是一場騙局，保住他的退休金。

台中市清水警分局清水派出所警員蘇暘婷本月16日獲報到場了解，周男表示父親節當天收到自稱「David」女婿主動加入LINE，當時有懷疑對方是否為女婿，但對方一番噓寒問暖後，通話時還說「父親節快樂」，讓周男「揪甘心吔」並卸下心防，幾日聊天後，16日假女婿突然來電表示急需用錢，向周男借款並提供帳戶，周男一聽女婿急用，立到往銀行匯款。

周男臨櫃匯款23萬，行員主動關懷提問，但周男對匯給女婿的用途卻無法回答，查覺有異通知警方到場，經聯繫周男女兒及女婿查證確認並無借錢，才恍然大悟原來通話多天的男子竟是詐騙集團分子。

警方告知周男這是典型詐騙老哏「猜猜我是誰」手法，周男感謝行員主動詢問及警方即時協助，讓他保住退休金。