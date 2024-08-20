聽新聞
test
0:00 / 0:00
拖板車撞毀忠孝橋護欄 新北巿府：檢測安全無虞後才能通行
串連台北與新北三重的忠孝橋，20日上午一輛聯結車不明原因翻覆，導致車斗鋼梁傾斜往橋下掉落，當場壓毀橋下兩輛汽車，緊急全線封閉處理。新北市長侯友宜進駐新北交控中心掌握現場情況，由於往台北方向全線封閉影響，請民眾呼籲改走台北橋與中興橋。新北市交通局表示，目前現場正在吊掛掉落鋼梁，預計2個小時可以清理完畢，但要視橋梁檢測情況評估安全無虞才能通車。
新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。侯友宜今早七點多也在臉書上貼文，提醒用路人提前改道。
新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，目前高架部分正在吊掛掉落鋼梁，初步評估約2個小時可以排除障礙，而下方集美街也因為有散落物同樣封閉，正在清理當中。
養工處表示，已派結構技師到現場檢測，實際修復時間還要再行評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言