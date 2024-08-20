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拖板車撞毀忠孝橋護欄 新北巿府：檢測安全無虞後才能通行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

串連台北與新北三重的忠孝橋，20日上午一輛聯結車不明原因翻覆，導致車斗鋼梁傾斜往橋下掉落，當場壓毀橋下兩輛汽車，緊急全線封閉處理。新北市長侯友宜進駐新北交控中心掌握現場情況，由於往台北方向全線封閉影響，請民眾呼籲改走台北橋與中興橋。新北市交通局表示，目前現場正在吊掛掉落鋼梁，預計2個小時可以清理完畢，但要視橋梁檢測情況評估安全無虞才能通車。

新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。侯友宜今早七點多也在臉書上貼文，提醒用路人提前改道。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，目前高架部分正在吊掛掉落鋼梁，初步評估約2個小時可以排除障礙，而下方集美街也因為有散落物同樣封閉，正在清理當中。

養工處表示，已派結構技師到現場檢測，實際修復時間還要再行評估。

新北市長侯友宜進駐交控中心。圖／新北市交通局提供
新北市長侯友宜進駐交控中心。圖／新北市交通局提供
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書

三重 交通管制 侯友宜 橋梁

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