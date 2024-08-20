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忠孝橋前聯結車鋼梁掉一路回堵北巿 蔣萬安緊急啟動應變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

今早7時3分左右，新北三重台1高架(忠孝橋）往北市方向、重安街上方，發生一輛聯結車鋼梁掉落，導致三重往北市全線封閉，由於正值上班尖峰，車流回堵至新莊化成路。北市端的台北市，市長蔣萬安也第一時間也要求警察局、交通局、工務局等相關單位啟動因應機制。

蔣說，目前台北橋、中興橋等路口調整號誌秒數配合改道需要；西區與新北市交界的分局加派警力疏導新北往北市車流。北市府也與新北密切聯繫、確認公車路線等調整方式、全力將交通影響降到最低。

蔣萬安一早在臉書表示，請市民朋友們注意，今早忠孝橋三重往台北方向有嚴重車禍、目前封閉全車道，請通勤的市民朋友留意改道。

蔣萬安也在留言處說明最新車禍處理進度，目前三重交通事故地點的平面道路已經清理完畢，可開放通行，平面車流可上忠孝橋，台北也會與新北一起持續加強疏導。

台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安。記者楊正海／攝影
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／侯友宜臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／侯友宜臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書
三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。圖／取自新北消防發爾麵臉書

三重 交通事故 北市府 蔣萬安

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