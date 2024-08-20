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三重往台北快改道！台1高架忠孝橋全線封閉 拖板車肇事可能原因曝
新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，造成平面道路重安街往東過集美街，受該起事故影響封閉管制。
台1高架往北市方向重安街上方前，拖板車鋼梁掉落，全線封閉處理中，回堵至新莊化成路。「我的新北市」臉書粉專表示，今晨三重區忠孝橋往台北方向現場為載運大型鋼構的拖板車，疑鋼構物品未綁緊，翻落撞護欄，橋邊混凝土擋牆碎裂掉落橋下，橋上及橋下無人受傷，目前忠孝橋往北端兩線道全線封閉。請用路人注意改道。
「新北消防發爾麵」臉書粉專表示，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，消防人員已到場處理中，目前封閉全部車道。現場已有員警進行交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響。新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市；目前全力處理事故。
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