三重往台北快改道！台1高架忠孝橋全線封閉 拖板車肇事可能原因曝

新北市三重區台1高架忠孝橋路段今晨5時50分許發生重大交通事故，造成平面道路重安街往東過集美街，受該起事故影響封閉管制。

台1高架往北市方向重安街上方前，拖板車鋼梁掉落，全線封閉處理中，回堵至新莊化成路。「我的新北市」臉書粉專表示，今晨三重區忠孝橋往台北方向現場為載運大型鋼構的拖板車，疑鋼構物品未綁緊，翻落撞護欄，橋邊混凝土擋牆碎裂掉落橋下，橋上及橋下無人受傷，目前忠孝橋往北端兩線道全線封閉。請用路人注意改道。