影／拖板車撞毀護欄鋼梁砸爛忠孝橋下2車 侯友宜一早呼籲提前改道

一輛聯結車今天上午近6時許載運鋼梁，沿著新北市台1高架往北市方向，途中行經台1高架重安街上方失控自撞隔音防護牆，導致車斗鋼梁傾斜往橋下掉落，當場壓毀橋下兩輛汽車，所幸現場沒有人員受傷，目前全線封閉處理，司機酒測值待測，詳細肇事原因仍在釐清中。

新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。侯友宜今早七點多也在臉書上貼文，提醒用路人提前改道。

侯友宜臉書指，現場已有16名員警交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響。提醒市民朋友，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。