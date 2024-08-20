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重大交通事故！三重忠孝橋聯結車鋼梁掉落致全線封閉 碎石墜平面
根據警廣即時路況，今天上午7時3分，新北市三重區台1高架（忠孝橋）往北市方向、重安街上方前，發生聯結車鋼梁掉落，全線封閉處理中，回堵至新莊化成路，請用路人提早由中華路下匝道改走平面新北大道，或改於中正南路上匝道。
「新北交通族」臉書粉專表示，上午6時許，新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，有大型車事故，封閉全部車道。
「爆料公社二社」臉書社團有網友PO出事故的照片和影片，他表示，突然聽到很大的撞擊聲，還以為發生大地震，開窗一看發現三重區忠孝橋上的事故。其他網友表示，「還好後面沒有跟很近，還好下面沒有人車通行」、「真的好險下面沒有車」、「也太驚悚」、「今天有得塞車了」、「還好還早底下路口機車停等區沒機車，機車遇到這種事故都很慘」、「每天要塞車的三重要更塞了」、「少說塞3小時了」。
新北交通大隊公布管制路段及替代道路：
1、提早由三重中華路下匝道改走新北大道，或改於中正南路上匝道往北市。
2、新莊泰林路、化成路入口封閉，建議改走環中路→環漢路→新北環快→中興橋往北市。
3、台64往西接三重忠孝橋匝道管制，建議改道前往。
新北市政府警察局交通大隊今天上午7時47分發布消息，重安街往東過集美街，受台1高架事故影響，封閉管制。
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