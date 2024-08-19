嘉縣畜牧場暗夜大火 200頭羊凶多吉少

嘉義縣義竹鄉一處畜牧場今天晚上傳出火警，縣消防局出動11單位15車28人趕赴現場搶救，火勢在3小時後撲滅，幸好沒有傳出人員傷亡，但據飼主向消防員表示，牧場裡面飼養200多頭羊，經過這場浩劫不知能倖存多少。

縣消防局表示，今天晚上8點04分接獲報案，義竹鄉正義村發生火警，立即派遣人車前往，抵達後回報現場為一樓鋼造石棉瓦屋頂，養羊畜牧場起火燃燒，現場立即布水線侷限火勢，包括六腳、太保、新港、朴子、東石、水上、鹿草、溪口、祥和等9個分隊、第一大隊及特搜大隊等陸續增援，共15車28名消防人員，另義消多人也投入救援。