兒山難離世 博崴媽媽立志推廣「面山教育」

張博崴（中）十三年前登山遇難，博崴媽媽杜麗芳（右）事後立志推動山林安全教育。圖為張博崴遇難前與父母合照。圖／杜麗芳提供 二○一一年，大四學生張博崴攀爬南投縣白姑大山失聯五十一天，搜救人員尋獲已不幸罹難。張博崴父母深知台灣登山安全知識不足、救援機制不夠完善，毅然投入山難救助體制建置及推廣面山教育，透過立委與政府協助，推動野外緊急醫療救護法、衛星手機、登山保險、改善背工制度，盼讓山難搜救系統更完善。

「我們一直缺乏這一方面的教育！」博崴媽媽杜麗芳在兒子遇難後成立台灣登山教育推展協會、山海博崴社會企業，積極推動台灣面山教育。

她感嘆，台灣超過三千公尺的國際級高山達到二六八座，是台灣獨有的島嶼環境，民眾面對高山的態度要有冒險精神，更要有謙卑的學習態度，「這就是面山教育。」

杜麗芳說，會發生山難主要兩個原因，第一是體能訓練不足，第二是對環境陌生。因此面山教育要從小開始，除培養孩子對山林海洋活動認知，還要有體能、獨立思考及冒險探索的能力。

對於與消防署合作推動留守機制平台建置，及租賃衛星定位設備，杜麗芳認為相當重要，她認為民眾登山時一定要了解哪些定位設備可以用，現在開始推展留守機制平台及衛星定位設備租賃，山難死亡人數可大幅降低；另外每次山難救援大概花二三○萬，有衛星定位設備可能只要約十分之一花費就可以把人救回。

杜麗芳也說，登山前一定要保險，她回憶救援博崴過程中花了二、三百萬元，一般家庭遇到這種事會受很大的影響，因此她極力推動登山保險；另也推動已經快要消失的背工（高山協作員）及其基本權益，還有緊急救護醫療法，讓民眾登山時有更多保障。

杜麗芳說，「我後半輩子、全部的心力就要放在救一命，推動面山面海教育，讓很多的家人都能降低傷害。」