防山域事故／專家：裝備不能少 緊記「333原則」

政府開放山林後興起登山熱潮，迷途及意外事故頻傳。專家指出，許多迷路登山客並非真的受困，一半以上都是欠缺裝備；建議民眾登山前備好物資，下載離線地圖、租借衛星定位設備，保障自己安全。

新北市消防局特搜大隊組長周祐陞說，預防發生山域事故首先要看天氣預報，至少預查七天，並用手機下載離線地圖，入山後開地圖搭配ＧＰＳ，就可知行進軌跡。再來是確保體能，攜帶物資充足，如衣著、食物、飲用水、手機、行動電源、照明燈及哨子等。

另切記「三三三原則」，就是失溫三小時、不喝水三天、不吃飯三個禮拜就會致命。失溫是登山客最大敵人，一定要準備足夠裝備，如鋁箔被、保暖衣物，必要時生火，才能避免失溫發生。

他認為台灣這方面教育不足，民眾爬山或玩水，應有足夠認知及責任感，不要沒做好準備，出了事情怪政府。

台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀說，民眾受困山上有一半以上是缺少裝備，或是遲歸下不來，消防人員出勤很多是為民服務，如送頭燈、送水等。民眾登山前一定要做好準備，並預先在手機下載離線地圖，一旦山上沒訊號，可依離線地圖找尋下山路線，只要跟著路徑走，迷路發生機會不大。

劉崑耀說，若登山發生意外，應選擇明顯及避風地方，訊號不佳則要往高處或稜線走，千萬不要下溪谷待救。當手機有訊號時立即求援，並且回報所在地點後盡量不要移動。