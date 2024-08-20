開放山林缺配套 山域事故激增

國內山域事故年年激增，超過四成因為「迷路」，專家認為許多民眾準備不足，耗費大批救援人力。圖／花蓮縣消防局提供 內政部消防署統計，國內二○一九年前每年山域事故約二百件，二○二○年激增至四五四件，去年更增至五一三件創新高。近五年山域事故原因，迷路占百分之四十四，居事故第一位，凸顯登山環境和觀念仍缺完善。

國內近5年山域事故類型 製表／黃子騰

行政院二○一九年宣示開放山林，提升國內登山運動環境，山域事故隨之暴增。監察院去年發布調查報告，台灣有二六八座超過三千公尺以上地形、地質條件及氣候迥異多變的高山，常有登山民眾因登山專業不足、山林環境不熟而發生事故。

其中中高年齡自組隊伍迷路、創傷求援占最大族群。這些救援往往耗費大量人力、物力，主管機關及管理辦法目前又未完善，讓登山民眾面臨許多潛在風險、增加搜救人員負擔。

國內近5年山域事故求援、死亡人數 製表／黃子騰 消防署統計，二○二○年至今年七月，山域求援案件，以「迷路」一二五五件，占百分之四十四最多，其次是創傷百分之十七點五、疾病百分之六點八；墜谷發生一九一件，占百分之六點七，居第四。其他還有遲歸、疲勞、高山症、落石、天候惡劣、動物或昆蟲攻擊、落雷等。

為降低山域意外事故，消防署今年補助三家民間協會建置「留守機制平台」，民眾登山前可向業者登錄個人資料，另呼籲登山客租賃衛星定位設備，若途中發生迷路，可利用循跡返航功能引導找到返回起點路徑。萬一發生緊急情況，按壓定位設備ＳＯＳ求救鈕，國際緊急回應協調中心會即時通報所在位置的點位及軌跡等資料，方便進行救援或救護。

但據了解，留守機制平台最快今年底才建置完成，且租用衛星定位設備雖免費，但要先付一萬二千元押金；民眾可能僥倖心態，不願花錢租衛星定位設備。

台灣登山教育推展協會理事長杜麗芳說，很多民眾對台灣山林環境不了解，遇到緊急事件不知該怎麼處理；只有訓練孩子足夠的戶外能力與解決問題能力，登山民眾都能使用衛星定位等設備，才能減少山域意外憾事。

台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀表示，山區很多地方沒有基地台訊號，透過衛星定位設備可在發生事故時即時聯繫求救；最重要是務必事先將登山地點訊息告知留守人或家人，以便救援之需。