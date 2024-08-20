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東豐快工程鋼筋倒塌 壓死1移工

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中報導

台中東豐快工程昨早工安意外，橋墩基座上大量鋼筋掉落，壓死1越南移工，目前已勒令停工。圖／警方提供
台中東豐快工程昨早工安意外，橋墩基座上大量鋼筋掉落，壓死1越南移工，目前已勒令停工。圖／警方提供

台中市東豐快速道路第3標工程昨天上午8點55分發生工安意外，石岡區豐勢路九房巷臨大甲溪的橋梁基座，現場進行澆灌作業時，墩柱主筋突發性倒塌，從高達數層樓的基座往地面落下，基座上1名外籍移工當場被壓身亡，因現場鋼筋太多，經切割、吊車調離，直到中午才將遺體送出。

據了解，該工程疑似柱體「頭重腳輕」坍塌。勞動部中區職安中心表示，該工程墩柱鋼筋沒有防倒塌設施，裁罰30萬元勒令停工。中市建設局表示，將全面檢視職安設備，追究廠商責任，對工程影響評估中。

台中山城區因921地震後交通中斷，居民無法即時送醫，地方寄望打造東豐快，被稱為「山城生命線」，從東勢經石岡到豐原，全長9.6公里，2014年開工，目前東勢端第4、5標已完工，第3標跨越大甲溪段，環評一度遭撤銷而停工，2022年復工，拚2026年底通車；第1標工程昨開標，需進行評選作業，第2標細部設計中。

昨天事故地點臨近大甲溪河道旁，高達數層樓的橋墩基座上，大量鋼筋傾倒，壓住基座上的越南籍移工當場死亡，不過鋼筋數量多、重量重，工程單位調派吊車、工人，切割鋼筋後吊離基座，直到中午才接觸到遺體。

東勢警分局石崗分駐所表示，昨上午獲報後派員到場，但被鋼筋壓著的移工已當場死亡，隨即通報勞檢單位，追查是否有疏失，並報請台中地檢署相驗。

建設局表示，施工人員昨進行拉鋼索作業時，墩柱主筋突發性倒塌，已要求全面停止施工，檢視職安設備，將追究廠商責任，維護施工人員安全。

勞動部中區職業安全衛生中心指出，該工程的墩柱鋼筋因為沒有防倒塌設施，導致工安意外，因此予以裁罰30萬元並勒令停工。

勞動部 工人 移工

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