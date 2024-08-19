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6越籍女大生涉酒店兼差…查無賣淫 教部要求依規定處理

中央社／ 台北19日電

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

北市警方日前臨檢，查獲20名越南籍酒店妹，其中6人持就學簽證在台讀大學。教育部今天表示，會函請大專校院於限期內依校內獎懲規定處理，並確實對境外生進行輔導。

自由時報今天即時報導，台北市中山警分局17日凌晨前往酒店臨檢，查獲20名越南籍酒店妹，其中包含6名持就學簽證在台讀大學的越南籍女子，據了解這6人分別就讀雙北的私立大學，利用晚間到酒店兼差，警方雖未查到她們陪酒賣淫事實，但仍會通知校方和教育部。

教育部今天透過文字回應，教育部接獲內政部移民署各區事務大隊專勤隊、各縣市及警方等單位查獲外國學生違反就業服務法規定時，會函請大專校院依外國學生來台就學辦法，請學校限期內依校內獎懲規定處理，並確實對境外生進行相關輔導，以免違法情事再度發生。

教育部提到，會將大專校院外國學生違規情形列冊管考，確保學校確實依該校獎懲規定辦理；如外國學生有退學情形，應限期離境，學校也應至全國大專校院境外生資料管理資訊系統通報內政部移民署、教育部等單位；如學校未依規定辦理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。

教育部 移民署 酒店

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