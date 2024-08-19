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才5個月…基隆女嬰腦出血 保母疑施虐被限制住居

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆一名5個月大的倪姓女嬰傳在保母家呼吸困難被送醫，檢查後發現腦出血，恐怕失明；女嬰家人懷疑傷勢是遭人劇烈搖晃造成，報案後，檢察官今傳保母訊問，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

女嬰的姑姑昨向聯合報投訴，她的大嫂透過「衛福部社會及家庭署托育媒合平台」找到保母，8月1日開始送托，沒想到半個月後就發生狀況，而且這麼嚴重，希望市府和檢警查明真相。

女嬰的姑姑心疼姪女傷勢嚴重，可能「好不起來」，雙眼也有出血，可能會失明。家人想知道事情是怎麼發生的，但從保母仲介系統人員口中得知，保母住家監視器「沒有記憶卡」，令家人不解又生氣，希望市府和檢警協助找出真相。

基市府兒童及少年事務處15日接獲通報，女嬰是當天上午7時18分送到保母家，1個多小時後，保母稱餵奶時發現女嬰出現呼吸困難，通知女嬰母親並打119，由消防人員送往衛生福利部基隆醫院急救。

部基初步檢查，女嬰疑似有腦部出血情形，安排轉送基隆長庚醫院，進一步診斷確認女嬰右腦有出血情況，動手術後送入加護病房觀察中至今。

檢察官今天傳喚周姓保母和同住的丈夫和孩子到案說明，偵訊後保母轉為傷害案被告，諭令限制住居，確保配合後續傳訊調查。同住2名家人詢問後請回。

基市府兒少處說，基隆市居家托育服務中心人員今午前往保母住家訪視，了解事件發生經過及處置情形，並翻閱托育日誌，了解女嬰平時狀況及保母照顧孩子的方式。

兒少處說，周姓保母有豐富的收托經驗，接受訪談時表示相當注重照顧孩童的方式和力道。如果孩子出現哭鬧情況，都會以撫摸等方式來安撫。訪視人員檢查托育環境，確認安全乾淨，符合相關規定。市府將持續關注女嬰的狀況，提供必要協助，未來也將加強托育服務的督導與管理，確保嬰幼兒的安全與福祉。

基隆市1名5個月大的倪姓女嬰腦出血送醫，家人認為可能受虐，檢察官今晚傳訊保母後，諭令限制住居。聯合報系資料照片
基隆市1名5個月大的倪姓女嬰腦出血送醫，家人認為可能受虐，檢察官今晚傳訊保母後，諭令限制住居。聯合報系資料照片

保母 托育 虐童

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