女子上網遭感情詐騙 詐團成員開車至女子住處騙走1000萬
有詐騙集團利用感情詐騙，對一名女子行騙，女子因而簽發1000萬元本票，家屬得知後報警抓人，台北地檢署今偵結，依涉犯刑法第341條之意圖為自己或第三人不法之所有，乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，起訴6名詐團成員。
據了解，被害女子家境富裕，基於家庭因素在外獨居，女子在網路結識網友後，曾數次遭感情詐騙，女子若簽發本票，她的家人都會協助支付相關費用。
今年1月間，李姓男子對女子行騙，李在同一天內與同夥先開車至女子住處，要求她簽發本票後，再派出另一台車向女子收款，聲稱可以協助女子還款，以此手法行騙共4次，女子受騙簽發1000萬元的本票。
女子的家屬得知此事後，向警方報案並提告6名詐團成員，向法院聲請監護宣告。檢察官偵辦，認定6名詐騙成員涉犯刑法第341條之意圖為自己或第三人不法之所有，乘未滿十八歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言