女子上網遭感情詐騙 詐團成員開車至女子住處騙走1000萬

有詐騙集團利用感情詐騙，對一名女子行騙，女子因而簽發1000萬元本票，家屬得知後報警抓人，台北地檢署今偵結，依涉犯刑法第341條之意圖為自己或第三人不法之所有，乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付者，起訴6名詐團成員。

據了解，被害女子家境富裕，基於家庭因素在外獨居，女子在網路結識網友後，曾數次遭感情詐騙，女子若簽發本票，她的家人都會協助支付相關費用。

今年1月間，李姓男子對女子行騙，李在同一天內與同夥先開車至女子住處，要求她簽發本票後，再派出另一台車向女子收款，聲稱可以協助女子還款，以此手法行騙共4次，女子受騙簽發1000萬元的本票。