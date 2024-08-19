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媽媽出門接妹妹…7歲姊姊自15樓住家墜落死亡 雙親痛哭失聲

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母親外出接妹妹 「7歲姊姊」獨留在家15樓墜落死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名7歲女童的母親今天下午4點多被發現從15樓墜落，她嚴重受創，送醫回天乏術，母親返家後哀痛逾恆，與丈夫在醫院痛哭失聲，案由警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局今天下午4點49分接獲報案，派遣頭份分隊人車趕到現場，7歲女童從15樓住處高墜落，路人發現時，已無呼吸心跳，社區保全實施CPR，消防人員接手，女童身上多處挫傷及變形，AED不建議電擊，送醫院處置，傷重回天乏術。

警方初步調查，死者的母親下午4點半外出，接就讀幼兒園的妹妹回家，獨留姊姊在家，不明原因從15樓的住家墜落，鑑識人員到現場進一步釐清原因。另，苗栗縣政府社會處也介入了解，案家過往沒有兒少保通報紀錄。

苗栗縣頭份市一名7歲女童今天下獨留在家，被發現從15樓墜落送醫仍回天乏術。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市一名7歲女童今天下獨留在家，被發現從15樓墜落送醫仍回天乏術。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市一名7歲女童今天下獨留在家，被發現從15樓墜落送醫仍回天乏術。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市一名7歲女童今天下獨留在家，被發現從15樓墜落送醫仍回天乏術。圖／民眾提供

母親 苗栗縣 頭份

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