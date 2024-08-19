台鐵大林站女站務員遭施暴 「腳踏車老翁」依傷害罪函送嘉檢

嘉義縣議員江志明（右）日前率民眾到大林火車站，向站務人員釐清事件並呼籲給民眾方便。聯合報系記者黃于凡／翻攝 內政部警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所今天表示，台鐵嘉義大林車站站務員7日遭陳姓老翁施暴後已報警，陳姓老翁也到案說明，警方將依傷害罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

大林車站站務員7日在站內制止7旬老翁騎腳踏車，遭揮打右手臂。站務員昨天以公開信呼籲交通部與國營台灣鐵路股份有限公司做員工後盾；台鐵公司董事長杜微回信表示，會協助延聘律師，並由公司先支付費用。

鐵警表示，站務員已到派出所製作筆錄，並對涉案陳姓老翁提傷害告訴；陳姓老翁已到案說明，將依傷害罪嫌函送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

鐵警調查，站務員7日下午在大林車站前站2樓電梯旁，制止騎腳踏車行經車站大廳的老翁，雙方爭執過程，站務員遭老翁揮打右手，站務員立即報案，員警趕抵處理，施暴老翁已離開現場。

台鐵產業工會秘書長朱智宇告訴中央社記者，站務員希望事情低調處理，婉拒接受媒體採訪，以公開信方式抒發被不公平對待心境，慶幸台鐵高層善意回應員工工作環境安全議題，希望進一步落實到實質措施，確實保障員工執勤安全。