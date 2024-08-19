清晨出門最危險！桃園車禍喪命這族群最多 警強化執法

桃園市行人交通事故統計今年至今，24小時死亡人數共16人，交通警察大隊分析最多肇事集中在清晨4至6點，其中死亡又以高齡者最多。為降低交通事故傷亡人數，警方以強化行人路權為主軸，加強取締汽機車重大違規，並將在預算考量範圍在道路分隔島上設置可雙向轉向測速桿。

交通部統計，桃園市今年截至8月9日有104人命喪輪下，另計上周全國交通事故死亡人數為27人，其中行人有6人，占整體22.2%；桃園市警察局進一步統計，今年至今桃園市行人交通事故24小時死亡人數有16人，與同期比較減少5人，其中以行人未依規定穿越道路7件最多，車不讓人4件次之，經分析發生事故肇事時段以清晨4至6點最多，而死亡以高齡者8人最多，且以違規穿越道路4件最多。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長李維振指出，清晨4至6點肇事集中，主要因為光線不足影響能見度，又因車流較少，駕駛人容易注意力失焦，一旦發現違規行人，多半因視線不佳或來不及剎車，而造成嚴重死傷情形。

此外，早起外出的高齡者可能因身體機能下降更傾向於在方便的地方違規穿越道路或行走在車道，而不願走到行人穿越道；另外行人和駕駛交通安全意識不足，雙方未能遵守交通規則，也是交通事故的主因。

為降低交通事故傷亡人數，警方以強化行人路權為主軸，加強取締汽機車重大違規，跨機關辦理重大交通事故會勘及滾動式規劃科技執法，並在預算考量範圍在道路分隔島上設置可雙向轉向測速桿以有效遏止超速、車禍；截至8月9日止，取締車不讓人1萬1451件，行人違規4764件，合計舉發1萬6215件，與同期比較增加3175件，經統計行人事故同期比較呈現下降趨勢。目前桃園建置327處科技執法，其中車不讓人36處，預計年底前再啟用29處科技執法。