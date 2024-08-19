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三重客運撞分隔島 司機改口認了「車上偷喝藥酒」自請離職

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

三重客運張姓司機昨天下午載客行經新北市蘆洲區集賢路269巷口，整輛公車往左偏撞上中央分隔島、路樹，造成一名乘客輕傷送醫。張酒測值0.14毫克，一度辯稱是前一晚喝酒，今天坦承開車前有喝維士比藥酒，相關賠償初估近百萬。

據了解，張姓男子（43歲）昨天下午1時左右，開公車載6名乘客，沿新北市蘆洲區集賢路往北方向直行，行經集賢路269巷口突然失控往左偏移，衝撞中央分隔島，還撞斷3棵路樹及號誌桿、反光鏡，車內余姓女乘客（68歲）腰部閃到，送醫無大礙。

警方現場對張男實施酒測，酒測值0.14毫克，張男原表示是前一晚喝酒，上班出車前已酒測，酒測值為零，不知為何會釀禍。

今天新北市交通局派員前往三重客運稽查，運輸管理科科長林詩欽指出，稽查發現張姓司機出勤前，在站進行酒測時酒測值雖為零，但之後在車內等待發車時曾飲用藥酒。

林詩欽說，公車業者應於司機出勤行車前酒測，檢測不合格者禁止其駕駛；張姓司機於酒測通過後等待出車時飲用藥酒，顯然三重客運未落實駕駛出車前酒測管理，危及乘客及行車安全，將予以處罰。

三重客運表示，肇事公車司機已自請離職，會立即改善人車管理疏失，杜絕司機酒駕再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子昨天下午駕駛三重客運811公車，疑因突然頭暈，人車衝撞中央分隔島，釀一人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市交通局派員稽查三重客運公車，針對場站內司機出勤前執行酒測情形。圖／新北市交通局
新北市交通局派員稽查三重客運公車，針對場站內司機出勤前執行酒測情形。圖／新北市交通局

酒測

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