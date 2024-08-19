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擲筊問「可不可以跟我回家」 新北女得允筊竟偷3尊虎爺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲許姓女子日前至板橋1間供奉虎爺的宮廟參拜時，擲筊詢問虎爺是否願意跟她回家，不料許女得到允筊後竟將神明桌上供奉的3尊小虎爺取走。廟方發現虎爺不翼而飛，調閱監視器發現遭竊立即報警。海山警方獲報前往調查時，許女剛好又回到宮廟前，當場被廟方認出通報警方逮捕，詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，竊取虎爺的23歲許姓女子，經常至宮廟參拜問事。8日許女來到板橋區1間供奉虎爺的宮廟參拜祈福，並擲筊詢問虎爺「可不可以跟我回家」，當場得到允筊，許女竟私自拿取神明桌上1尊小虎爺後離開宮廟。10日下午1時許許女再度來到宮廟擲筊，再次得到允筊後竟帶走2尊小虎爺。

廟方10日發現虎爺遺失，調閱監視器後驚見遭竊立即報警。海山分局文聖派出所警員趕抵宮廟調查時，竊取虎爺的許女剛好又返回宮廟，在門口不斷徘徊。廟方發現後立即告知警方將許女逮捕。

許女向警方供稱，當時有向虎爺詢問是否願意跟她回家，得到允筊後才將虎爺帶走至附近的觀音廟過爐，再次回來宮廟是想向虎爺道謝。警方在許女身上取出剛竊取的2尊虎爺，詢後依竊盜現行犯將她送辦，檢察官訊後飭回。

許女在宮廟竊取的小虎爺。記者黃子騰／翻攝
許女在宮廟竊取的小虎爺。記者黃子騰／翻攝
海山警方將許女依竊盜現行犯逮捕。記者黃子騰／翻攝
海山警方將許女依竊盜現行犯逮捕。記者黃子騰／翻攝

偷竊 新北 監視器 神明

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