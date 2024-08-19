擲筊問「可不可以跟我回家」 新北女得允筊竟偷3尊虎爺

新北市23歲許姓女子日前至板橋1間供奉虎爺的宮廟參拜時，擲筊詢問虎爺是否願意跟她回家，不料許女得到允筊後竟將神明桌上供奉的3尊小虎爺取走。廟方發現虎爺不翼而飛，調閱監視器發現遭竊立即報警。海山警方獲報前往調查時，許女剛好又回到宮廟前，當場被廟方認出通報警方逮捕，詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，竊取虎爺的23歲許姓女子，經常至宮廟參拜問事。8日許女來到板橋區1間供奉虎爺的宮廟參拜祈福，並擲筊詢問虎爺「可不可以跟我回家」，當場得到允筊，許女竟私自拿取神明桌上1尊小虎爺後離開宮廟。10日下午1時許許女再度來到宮廟擲筊，再次得到允筊後竟帶走2尊小虎爺。

廟方10日發現虎爺遺失，調閱監視器後驚見遭竊立即報警。海山分局文聖派出所警員趕抵宮廟調查時，竊取虎爺的許女剛好又返回宮廟，在門口不斷徘徊。廟方發現後立即告知警方將許女逮捕。