陽明交大校內「不良西裝男」疑逼領9萬 學生報警：都是我的獎學金

一名自稱陽明交通大學的學生，今天在臉書社團「新竹人新竹事」分享昨晚在校園內遭到詐騙經過。他說遇到一名自稱是地方勢力的男子，以半請託半脅迫的方式，逼他交出自己的財物，他因此被騙走9萬元獎學金，希望若有相同的被害人，能私訊與他聯絡，而他也強調已報警。警方表示，已依詐欺案受理，正在釐清案情追查。

發文者指出，昨晚凌晨1點多，在交大校園內遇到一名身穿完整西裝，搭配一條紫色領帶的男子「王文良」，對方自稱是地方勢力的大哥，說有一筆高達1300萬的交易要處理，現在只差25萬，但手頭上只有16萬。

對方恐嚇說，若他不借錢，如果信譽受損要他負責，他當下認為對方很有可能會找自己的小弟來尋仇，再來對方口袋鼓鼓的，無法確定放的是不是刀之類的危險物品，所以為了保命才借給他錢。

發文者說，當時跟對方斡旋了快2個小時，對方也是看四下無人的時候才開始進一步威脅他，該名男子說他有錢償還，只是沒有金融卡來領錢，依照他的說法，是說如果使用金融卡等物品會被警方盯上。他原本也想直接離開，但是對方不斷以「如果交易失敗導致信譽受損」要他負責的方式來脅迫。

由於整起詐騙案太離奇，引起網友熱烈關注，不少網友紛紛質疑，是否中了交友詐騙或是援交詐騙而不敢坦承？不過發文者強調，整起過程比較偏向恐嚇取財，與一般網路詐騙之類不太一樣，他會以詐騙處理，是因為他只希望對方把錢還來而已，也不想上法庭把自己搞得越來越累，而這些錢都是他的獎學金。

自稱當事人的好友也留言補充，當事人是在交大校園圖書館外碰到詐騙男子，根本不認識他，當事人出於好意要幫他尋人就被拉走，基於認為對方是黑勢力不敢反抗，就直接去郵局領了9萬現金，領得時候男子在遠處小樹抽煙看著，導致被害人不敢逃。「個人認為書讀得好不一定有足夠社會經驗，他會發文也是想避免其他人受騙」。

對此，警方表示，昨天確實有收到這名大學生來報案，述說被詐騙9萬元，至於如何被騙等情節，因仍有部分狀況待釐清，已先以詐欺案件受理此案。包括是否有借據及面交地點等，警方也會調閱相關監視器，釐清狀況後循線追查。

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