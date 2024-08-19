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駕駛不服高鐵台南站轉彎「未先進右側道」被開罰 警方：違規明顯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市一名計程車司機昨天開車經過高鐵台南站，右轉沒有提早進入右側車道、遭警方開單告發，他不滿當地交通動線規劃不明、引導標誌設立不完整，不熟路況的人幾乎都違規。

歸仁警分局則表示，「該車在多線車道右轉、未先駛入外側車道，違規明顯、罰單沒有問題」，民眾指動線標示不清部分，「會向主管機關交通局反映」。

遭開單司機收到罰單揚言提告，他也把告發單、現場畫面貼到網路，質疑當地特別開闢專供接送旅客的右側車道，路過車輛要右轉也要跟著進入長龍車陣中慢慢等，沒有道理。

引來許多民眾迴響，紛紛指責政府沒做好又不改善，「警察就只顧著開單，有看到交通相關標誌、標線的設置嗎？明顯圖利市庫！民眾荷包平白無故失血….」

歸仁分局表示，高鐵台南站下客區以反光橡膠立柱作為內、外車道區分，歸仁大道往南方向，立柱右側下車區，除提供搭乘高鐵乘客下車外，該車道行駛至站區南路時，可右轉或直行。立柱左側車道車輛，行駛至站區南路僅能直行偏右往機車道或是直行往快車道。

警方表示，道路交通管理處罰條例規定右轉車輛須先駛入外側車道，否則即違反第48條規定，處600元以上1800元以下罰鍰。「有關交通標誌部分為交通局權責，分局會再向交通局反映，以更貼近民眾需求。」

許多民眾質疑，路過高鐵台南站出口的車輛，右轉車輛不緊靠右側車道在下個路口右轉右轉，縱然不是要載人進高鐵站下車、或者要接到站出站旅客者，路過要右轉彎進停車場，還是得先進入站區門口的右側等待上下車道，和接送旅客的車輛擠在一起。

許多民眾認為，既然右側車道已特別劃設、專門提供臨時上下車，還用反光條區隔，就不應該視為一般道路，如果要取締也應該在前方有明顯告示，不然就會被當作是「政府為了搶錢、欺負小老百姓」。

高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供

高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供
高鐵台南站路過不先進右側車道右轉被罰 ，運將質疑標示不明。圖／讀者提供

台南 車道 高鐵

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