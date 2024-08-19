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鬼月巧合？ 新北蘆洲同一個路口16天三連撞 今釀一傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生一起車禍，疑因賓士車未禮讓直行車左轉釀禍，現場一人輕傷，肇因待查。蘆洲警方統計，這個月至今同一個路口已發生三起車禍，造成一人死亡一人受傷，由於正逢鬼月引人聯想。

據了解，陳姓女子（39歲）今天中午12時許開著一輛賓士車，行經新北市蘆洲區三民路時，疑未禮讓直行先行，直接左轉駛入保和街，不慎與對向袁男（70歲）所騎乘機車發生碰撞，導致袁男後座乘客袁陳女（65歲）跌摔落地膝蓋及腳踝擦挫傷，送醫無大礙，雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據悉，這個月3日晚上7時44分左右，同一路口才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成一名18歲邱姓男騎士送醫不治。未料，相隔12天，這個月15日凌晨4時50分，29歲嚴姓男子駕駛轎車，同樣在新北市蘆洲區三民路左轉保和街，不慎與對向58歲林姓男子所駕駛小貨車對撞，波及路旁2輛機車，雙方酒測值0、均未受傷不需就醫。

16天連三起在同一個路口發生車禍，車禍樣態幾近一樣，造成一死一輕傷意外，在鬼月時間，不免引人聯想，直呼邪門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與保和街口，今天中午發生車禍，釀一輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士送醫不治。沒想到這月15日凌晨又發生轎車對撞貨車。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲區三民路、保和街口，3日才發生左轉機車與對向休旅車對撞事故，造成18歲騎士送醫不治。沒想到這月15日凌晨又發生轎車對撞貨車。記者曾伯愷／翻攝

車禍 鬼月

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