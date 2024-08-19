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疑把油門當煞車闖大禍 新北婦開Jaguar橫掃26車恐賠慘

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市74歲陳姓婦人今天上午8時許駕駛Jaguar轎車行經新店區如意街時，陳婦疑似不慎將油門誤當煞車，整輛車瞬間加速衝撞路旁停車格25輛機車，隨後再撞上前方1輛多元計程車左後車身後側才停下，所幸當時並無人員經過未造成傷亡。救護人員到場發現陳婦僅受輕傷，送醫後已無大礙，確切肇事原因仍待警方釐清。

據了解，駕駛灰色Jaguar轎車的74歲陳姓婦人，今天上午開車沿新店區如意街行駛，準備踩煞車減速靠邊時，疑似誤將油門當成煞車導致車輛突然爆衝，衝撞路旁停車格25輛機車以及1輛多元化計程車。

新店警方及救護人員獲報趕抵，發現肇禍的陳婦僅輕微擦傷，經送醫治療後已無大礙，據了解，肇事的74歲陳婦因還未到75歲重換駕照換年齡，因此目前駕照正常照，確切肇事原因將待陳女出院後製作筆錄方能釐清。警方目前已通知受損機車及多元化計程車車主至警局製作筆錄釐清車損金額，陳婦恐將面臨巨額賠償。

巨大撞擊力導致機車被撞進一旁公園鐵製欄杆內。記者黃子騰／翻攝
巨大撞擊力導致機車被撞進一旁公園鐵製欄杆內。記者黃子騰／翻攝
肇事的陳婦開的轎車右前車身嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
肇事的陳婦開的轎車右前車身嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
救護人員獲報趕抵將陳婦送醫治療。記者黃子騰／翻攝
救護人員獲報趕抵將陳婦送醫治療。記者黃子騰／翻攝

計程車 駕照

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