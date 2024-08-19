疑把油門當煞車闖大禍 新北婦開Jaguar橫掃26車恐賠慘

新北市74歲陳姓婦人今天上午8時許駕駛Jaguar轎車行經新店區如意街時，陳婦疑似不慎將油門誤當煞車，整輛車瞬間加速衝撞路旁停車格25輛機車，隨後再撞上前方1輛多元計程車左後車身後側才停下，所幸當時並無人員經過未造成傷亡。救護人員到場發現陳婦僅受輕傷，送醫後已無大礙，確切肇事原因仍待警方釐清。

據了解，駕駛灰色Jaguar轎車的74歲陳姓婦人，今天上午開車沿新店區如意街行駛，準備踩煞車減速靠邊時，疑似誤將油門當成煞車導致車輛突然爆衝，衝撞路旁停車格25輛機車以及1輛多元化計程車。