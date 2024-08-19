台中大貨車超載煞車失靈 先撞號誌桿再撞另輛小貨車

台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路6段840號前時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車，導致號誌桿傾倒，兩貨車都有車損，所幸無人受傷，肇事原因調查中。

警方說，事故還因造成號誌桿傾倒，導致上下坡路段各有2個和1個車道都暫時封閉，以維用車輛安全。

警方說，經查吳男（37歲）開大貨車經過磅超載，違反道路交通管理處罰條例第29-2條1、3項，處以1萬元罰款，依規定開單舉發。