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台中大貨車超載煞車失靈 先撞號誌桿再撞另輛小貨車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路6段840號前時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車，導致號誌桿傾倒，兩貨車都有車損，所幸無人受傷，肇事原因調查中。

警方說，事故還因造成號誌桿傾倒，導致上下坡路段各有2個和1個車道都暫時封閉，以維用車輛安全。

警方說，經查吳男（37歲）開大貨車經過磅超載，違反道路交通管理處罰條例第29-2條1、3項，處以1萬元罰款，依規定開單舉發。

警提醒駕駛人，行車前應檢查車輛狀況，裝載貨物行駛於道路時務必遵守限重規定，並不得超載上路，以維護自已行車及他人生命財產安全。且向上路此路段車輛繁忙，經常有車禍發生，希望民眾經過請小心駕駛。

台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供
台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供
台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供
台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供
台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供
台中市吳姓男子上午駕駛大貨車經過向上路六段時，疑因超載煞車失靈，先撞上中央分隔島的號誌桿，接著又撞上正停等紅燈之王姓市民小貨車。圖／民眾提供

人生 台中市 罰款

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