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基隆5個月大女嬰疑受虐送醫 檢方：已保全相關證據調查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名5個月大的倪姓女嬰，交由保母照顧時出現異狀，送醫檢察發現腦出血，手術後留置加護病房觀察。家人認為女嬰疑遭人施虐，劇烈搖晃導致腦出血，急欲得知真相。

基隆地檢署今天表示，檢察官已保全相關證據，重建事件經過，釐清是否有人員涉及刑事不法。

基市府今天表示，兒童及少年事務處15日接獲通報，5個月大女嬰上午7時18分送到保母家，1個多小時後，女嬰的母親接到保母打來的電話，指餵奶時女嬰出現呼吸困難情形，保母並撥打119求救，消防人員到場將女嬰送往衛生福利部基隆醫院急救。

部基初步檢查，女嬰疑似有腦部出血情形，隨即安排轉送基隆長庚醫院。經進一步診斷，女嬰確實有腦部出血情況，需要立即動手術。當天下午手術完成後，送入加護病房觀察中。

基隆市長謝國樑和兒少處長林麗蟬16日上午前往長庚醫院，瞭解女嬰傷情，並慰問家長。

謝國樑說，已要求相關單位全力協助女嬰救治，協助女嬰及家庭度過難關。市府也將繼續密切關注事態進展，盡快查明事件原因，持續關懷安撫家屬情緒，並會設立諮詢窗口協助，社工進行家訪，全力維護嬰幼兒的安全與健康。

市府說，全案已依規通報衛生福利部社會及家庭署備案，兒少保護網絡群組也通報基隆地檢署，由檢方接手指揮基隆警二分局偵查隊調查，釐清案主傷勢成因。

基隆地檢署主任檢察官陳照世今天說，接獲基隆警方通報轄區發生疑似虐嬰案件後，立即指派檢察官保全相關證據，重建整起事件經過，釐清整個過程中，是否有人員涉及刑事不法，依法追訴。

女嬰的姑姑昨向聯合報投訴說，她的大嫂透過「衛福部社會及家庭署托育媒合平台」找到保母，8月1日開始送托，沒想到半個月後就發生狀況，而且這麼嚴重，希望市府和檢警查明真相。

女嬰的姑姑表示，大嫂15日上午8、9點接到保母打來的電話，指女嬰不想喝奶，安撫時發現女嬰全身癱軟，要馬上送醫。家人經醫師說明病情，研判女嬰可能是遭外力劇烈搖晃造成腦出血。

江女心疼姪女傷勢嚴重，可能「好不起來」，雙眼也有出血，可能會失明。家人想知道事情是怎麼發生的，但從保母仲介系統人員口中得知，保母住家監視器「沒有記憶卡」，令家人不解又生氣，希望市府和檢警協助找出真相。

基隆市發生疑虐嬰事件，1名5個月大女嬰疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，被送往基隆長庚醫院急救後，住進加護病房觀察中。聯合報系資料照片
基隆市發生疑虐嬰事件，1名5個月大女嬰疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，被送往基隆長庚醫院急救後，住進加護病房觀察中。聯合報系資料照片
基隆市兒童及少年事務處副處長吳雨潔，今天說明5個月大女嬰送醫事件。圖／基市府提供
基隆市兒童及少年事務處副處長吳雨潔，今天說明5個月大女嬰送醫事件。圖／基市府提供
基隆市發生疑虐嬰事件，1名5個月大女嬰疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，被送往基隆長庚醫院急救後，住進加護病房觀察中。聯合報系資料照片
基隆市發生疑虐嬰事件，1名5個月大女嬰疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，被送往基隆長庚醫院急救後，住進加護病房觀察中。聯合報系資料照片

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