國3香山段遊覽車追撞...4車慘成夾心餅 驚險撞擊瞬間畫面曝光

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故。53歲陳姓男子駕駛遊覽車疑似分心追撞前方車輛，造成4台轎車被夾在遊覽車與大貨車中間，當場車體嚴重毀損變形。而撞擊瞬間畫面也曝光，只見外側車道前方車潮回堵減速，但陳男絲毫未減速，直接撞上。

國道警方指出，陳男駕駛遊覽車行駛外側車道，疑因分心，追撞前方4部小車及1部大貨車，造成第1部小車駕駛53歲黃男、第2部小車駕駛30歲賴男及第3部小車駕駛38歲鄭男受傷，所幸3人皆擦挫傷，無生命危險，事故於10時30排除，各車駕駛無飲酒情事。

整起車禍撞擊瞬間也曝光，藍色遊覽車行駛外側車道，國道電子看板上還提醒前方：「香山出口壅塞，請小心駕駛」，但藍色遊覽車疑似分心，過程均未減速，也未注意前方車輛已回堵減速，竟未煞車直接追撞前方車輛，也因撞擊力道猛烈，4台轎車當場被夾在遊覽車與大貨車中間。