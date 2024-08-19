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國3香山段遊覽車追撞...4車慘成夾心餅 驚險撞擊瞬間畫面曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故。53歲陳姓男子駕駛遊覽車疑似分心追撞前方車輛，造成4台轎車被夾在遊覽車與大貨車中間，當場車體嚴重毀損變形。而撞擊瞬間畫面也曝光，只見外側車道前方車潮回堵減速，但陳男絲毫未減速，直接撞上。

國道警方指出，陳男駕駛遊覽車行駛外側車道，疑因分心，追撞前方4部小車及1部大貨車，造成第1部小車駕駛53歲黃男、第2部小車駕駛30歲賴男及第3部小車駕駛38歲鄭男受傷，所幸3人皆擦挫傷，無生命危險，事故於10時30排除，各車駕駛無飲酒情事。

整起車禍撞擊瞬間也曝光，藍色遊覽車行駛外側車道，國道電子看板上還提醒前方：「香山出口壅塞，請小心駕駛」，但藍色遊覽車疑似分心，過程均未減速，也未注意前方車輛已回堵減速，竟未煞車直接追撞前方車輛，也因撞擊力道猛烈，4台轎車當場被夾在遊覽車與大貨車中間。

國道第六公路警察大隊呼籲，用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

國道電子看板上還提醒前方：「香山出口壅塞，請小心駕駛」，但藍色遊覽車疑似分心，過程均未減速，也未注意前方車輛已回堵減速，竟未煞車直接追撞前方車輛。圖／取自記者爆料網
國道電子看板上還提醒前方：「香山出口壅塞，請小心駕駛」，但藍色遊覽車疑似分心，過程均未減速，也未注意前方車輛已回堵減速，竟未煞車直接追撞前方車輛。圖／取自記者爆料網
53歲陳姓男子駕駛遊覽車疑似分心追撞前方車輛，造成4台轎車被夾在遊覽車與大貨車中間，當場車體嚴重毀損變形。圖／警消提供
53歲陳姓男子駕駛遊覽車疑似分心追撞前方車輛，造成4台轎車被夾在遊覽車與大貨車中間，當場車體嚴重毀損變形。圖／警消提供
國道警方指出，陳男駕駛遊覽車行駛外側車道，疑因分心，追撞前方4部小車及1部大貨車。圖／警消提供
國道警方指出，陳男駕駛遊覽車行駛外側車道，疑因分心，追撞前方4部小車及1部大貨車。圖／警消提供

國道 車道 遊覽車

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