苗栗女當街遭2男強擄上車失聯 警釐清案情中

一名女子昨天下午在苗栗市當街遭2名黑衣男子強拉上車載走，家屬今天po網協尋。警方指出，上午受理報案，目前為止家屬未接獲勒索電話，不排除債務糾紛，正調查釐清案情中。

女子家屬透過臉書社團「苗栗大小事」po文稱「妹妹8月18日下午兩點左右被不知名的人帶走」請網友幫忙協尋分享。

根據貼文發布的附近監視器影像，女子當時在苗栗市新東街，正走向停車處準備開車離去，才剛坐進駕駛座，即遭埋伏在旁邊變電箱後的男子，夥同從一旁白色車輛下車的另名男子強開車門拉出，女子當街遭兩名壯漢推拉進白色接應車輛後擄走，前後過程不到1分鐘。

畫面中，早在女子現身前，歹徒分乘兩部白色轎車，就停在女子的車輛後方準備「堵人」；但女子遭擄失聯後，家屬截至今天中午未接獲任何勒贖電話。

警方今天上午10時許接獲女子的丈夫報案，前往現場蒐證，並採集女子車上指紋，組成專案小組調查，初步查出，載走女子車輛懸掛的車牌與車身不符，另一輛白車則是租賃車。

初步了解，女子為家庭主婦，丈夫從事土木工程，對於相關案情，警方持續釐清中，並以人員安全考量，暫不對外說明。