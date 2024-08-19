快訊

昔日同事訝異！賴清德愛將李孟諺爆婚外情 曾做縮胃手術「胖叔變型男」

菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

影／台中男超市內吃喝被制止 不爽拿辣椒水噴店員被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在昨天凌晨1時許，在北區一間超市內飲食，因在非休憩飲食區，遭店員制止，黃離開後持辣椒水返回，還持辣椒水朝店員噴灑，警方獲報到場，依違反社維法查辦。

第二警分局育才所在昨天凌晨2時許獲報，北區北區進化路上一間超市有客人噴灑辣椒水，員警趕赴現場，經查是黃姓顧客因不滿店員勸離，以辣椒水攻擊對方，導致顧客與店員發生衝突。

經查，黃姓男子（20歲）18日凌晨1時許，在該間超商內購物，消費期間多次違反店內規範，在非顧客休憩飲食區飲食，遭在場湯姓男店員發現，請黃離開現場，黃男被勸離後疑心生不滿，一小時後再次返回店內消費，湯姓店員又上前關切時，遭黃男以辣椒水朝湯男臉部噴灑；另名蕭姓男店員見狀後上前制止、報警。

員警到場時，已無衝突情事，立即通報救護車將受傷的湯男送往醫院治療，將雙方帶回派出所釐清案情，雙方都不欲提出告訴；另黃男朝湯男噴灑辣椒水部分，依違反社維法第87條加暴行於人，陳報裁罰。

第二警分局長周俊銘提醒，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。

台中市黃姓男子昨天凌晨在北區一間超市因不滿店員勸離，持辣椒水朝店員噴灑。圖／摘自黑色豪門企業
台中市黃姓男子昨天凌晨在北區一間超市因不滿店員勸離，持辣椒水朝店員噴灑。圖／摘自黑色豪門企業

店員 辣椒水

延伸閱讀

台中微電腦瓦斯表普及率挨批 市府：已屬六都前段班

影／台南北區3樓連棟民宅傳火警 消防員救出受困屋主

「一時好玩」高雄男鑽好市多冰櫃嬉鬧遭逮 依社維法送辦

薔薔「半夜被壓床上」險遭強吻 整晚害怕手握辣椒水

相關新聞

疑把油門當煞車闖大禍 新北婦開Jaguar橫掃26車恐賠慘

新北市74歲陳姓婦人今天上午8時許駕駛Jaguar轎車行經新店區如意街時，陳婦疑似不慎將油門誤當煞車，整輛車瞬間加速衝撞...

基隆5個月大女嬰疑受虐送醫 檢方：已保全相關證據調查

基隆市1名5個月大的倪姓女嬰，交由保母照顧時出現異狀，送醫檢察發現腦出血，手術後留置加護病房觀察。家人認為女嬰疑遭人施虐...

國3香山段遊覽車追撞...4車慘成夾心餅 驚險撞擊瞬間畫面曝光

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故。53歲陳姓男子駕駛遊覽車疑似分心追撞前方車...

台64線下台北港匝道出口 4輛砂石車追撞肇因待查

新北市八里區台64線下台北港匝道出口處，今天中午發生4輛砂石車追撞意外，造成1人受傷送醫無大礙，事故4車駕駛沒有酒駕，肇...

擲筊問「可不可以跟我回家」 新北女得允筊竟偷3尊虎爺

新北市23歲許姓女子日前至板橋1間供奉虎爺的宮廟參拜時，擲筊詢問虎爺是否願意跟她回家，不料許女得到允筊後竟將神明桌上供奉...

陽明交大學生校園內疑遭詐9萬引熱議 警依詐欺受理

一名自稱陽明交通大學的學生，今天在臉書社團「新竹人新竹事」分享昨晚在校園內遭到詐騙經過。他說遇到一名自稱是地方勢力的男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。