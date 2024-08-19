影／台中男超市內吃喝被制止 不爽拿辣椒水噴店員被逮
台中市黃姓男子在昨天凌晨1時許，在北區一間超市內飲食，因在非休憩飲食區，遭店員制止，黃離開後持辣椒水返回，還持辣椒水朝店員噴灑，警方獲報到場，依違反社維法查辦。
第二警分局育才所在昨天凌晨2時許獲報，北區北區進化路上一間超市有客人噴灑辣椒水，員警趕赴現場，經查是黃姓顧客因不滿店員勸離，以辣椒水攻擊對方，導致顧客與店員發生衝突。
經查，黃姓男子（20歲）18日凌晨1時許，在該間超商內購物，消費期間多次違反店內規範，在非顧客休憩飲食區飲食，遭在場湯姓男店員發現，請黃離開現場，黃男被勸離後疑心生不滿，一小時後再次返回店內消費，湯姓店員又上前關切時，遭黃男以辣椒水朝湯男臉部噴灑；另名蕭姓男店員見狀後上前制止、報警。
員警到場時，已無衝突情事，立即通報救護車將受傷的湯男送往醫院治療，將雙方帶回派出所釐清案情，雙方都不欲提出告訴；另黃男朝湯男噴灑辣椒水部分，依違反社維法第87條加暴行於人，陳報裁罰。
第二警分局長周俊銘提醒，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。
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