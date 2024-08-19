台64線下台北港匝道出口 4輛砂石車追撞肇因待查

新北市八里區台64線下台北港匝道出口處，今天中午發生4輛砂石車追撞意外，造成1人受傷送醫無大礙，事故4車駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，郭姓砂石車司機，今天中午12時17分左右，駕駛1輛砂石車沿著新北市八里區台64線直行，途中郭男人車剛駛近台北港匝道，孰料，於匝道出口處，直接追撞前方1輛蘇男（52歲）所駕駛砂石車，導致蘇男人車往前追撞前方陳男（63歲）所駕駛砂石車，造成3車追撞事故。

未料，另輛由黃男（40歲）所駕駛砂石車，也從台北港匝道下來，未注意車前連環追撞，從郭男砂石車車斗撞去，導致黃男所駕砂石車頭嚴重變形，黃一度受困車內動彈不得。