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越南女口角打進百年老店 中市警快打15人火速壓制送辦
台中豐原百年老店「老雪花齋」昨因兩名越南女子打架，從後門闖入店內互相撕扯，豐原警分局在晚間8點23分接獲民眾報案，隨即派遣快打警力6網15人趕赴現場查處，員警到場時已無打架情事，而8名男女正從停車場開車去，立即阻止，兩名傷者先送醫，逐一盤查，將相關涉案人員帶回釐清案情。警方了解，應是兩人口角糾紛，積怨已深，昨再度衝突，打進老雪花齋店內。
豐原警方指出，經了解，黎姓女子(越南籍移工，69年次)與武姓女子（越南籍移工，69年次）因先前口角糾紛致積怨已深，昨天多人相約到豐原逛街，在中正路老雪花齋門前，兩女一言不合互毆，雙方都有些微擦挫傷，警方到場先協助送醫診治後，帶返所釐清案情，全案依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦，並通報勞政機關、通知雇主善盡管理責任。
老雪花齋第二代呂松吉說，他從昨到今天電話接不完，來自各界好友關心，他表示店內無傷。
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