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和前妻吵架心情差 新北男網咖遷怒鄰座女太吵出拳巴頭

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市26歲呂姓男子昨晚9時至板橋區1間網咖玩遊戲，過程中因不滿隔壁桌24歲吳姓女子與朋友講電話聲量太吵上前理論，雙方因而發生口角。不料呂男竟突然出手毆打吳女頭部，雙方進因發生互毆，呂男右手臂則被抓傷。海山警方獲報趕抵將2人帶回警局，雙方互提傷害告訴，警方詢後將依傷害罪嫌將2人送辦。

據了解，26歲呂姓男子昨天晚上因與前妻吵架心情鬱悶，一個人跑出門喝悶酒，隨後來到板橋區中山路一段1間網咖玩遊戲。此時坐在呂男隔壁的24歲吳姓女子正與朋友講電話，呂男認為吳女聲量太大影響心情，竟上前理論並辱罵，吳女不甘示弱回嗆雙方因而發生口角。

不料呂男竟突然暴怒出拳毆打吳女頭部，雙方發生互毆造成呂男手臂被抓傷，網咖員工見狀上前制止並報警。海山警方獲報趕抵現場，將呂男及吳女帶回警局。雙方製作筆錄時堅持互控傷害，警方詢後將依傷害罪嫌將2人送辦。

吳女向警方表示遭呂男攻擊頭部。記者黃子騰／翻攝
吳女向警方表示遭呂男攻擊頭部。記者黃子騰／翻攝
警方將呂男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將呂男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 朋友

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