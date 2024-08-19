和前妻吵架心情差 新北男網咖遷怒鄰座女太吵出拳巴頭

新北市26歲呂姓男子昨晚9時至板橋區1間網咖玩遊戲，過程中因不滿隔壁桌24歲吳姓女子與朋友講電話聲量太吵上前理論，雙方因而發生口角。不料呂男竟突然出手毆打吳女頭部，雙方進因發生互毆，呂男右手臂則被抓傷。海山警方獲報趕抵將2人帶回警局，雙方互提傷害告訴，警方詢後將依傷害罪嫌將2人送辦。

據了解，26歲呂姓男子昨天晚上因與前妻吵架心情鬱悶，一個人跑出門喝悶酒，隨後來到板橋區中山路一段1間網咖玩遊戲。此時坐在呂男隔壁的24歲吳姓女子正與朋友講電話，呂男認為吳女聲量太大影響心情，竟上前理論並辱罵，吳女不甘示弱回嗆雙方因而發生口角。