曳引車翻覆壓鄰車母死子傷 駕駛稱「機械故障」檢打臉

台中市蘇姓男子在今年3月間駕駛曳引車載肥料，行經北屯區時下雨、路面濕滑，蘇車疑因超速、超重後翻覆，當時廖女開車載兒子去補習，遭蘇車撞擊、擠壓，廖女車輛變形、全毀，廖女母子被救出時身受重傷，廖女傷重不治，廖女兒子撿回一命。蘇辯稱當時「機械故障導致無法煞車」，不過檢方查出，蘇當時是車輛超重、超速釀禍，機件正常沒有無法煞車狀況，依過失致死罪起訴。

起訴指出，蘇姓男子（59歲）在今年3月10日駕駛公司的曳引車，沿台中市新社區東山路二段內側車道，往市區方樣行駛，行經北屯區時，當時天雨、路面濕滑，蘇在行經一處轉彎處時，曳引車車輛失控，朝右側翻覆，當時四十三歲廖姓女子（43歲）開車載讀高中的吳姓兒子（19歲）要去補習途中，行駛在同行向外側車道。

蘇車翻覆後，翻覆的肥料、車體撞擊、擠壓廖女車輛，巨大衝擊力道將廖女車輛撞到扭曲變形、近乎全毀，母子二人受困車內，消防隊救出二人時，二人傷勢嚴重，經就醫後，廖女因創傷性休克併多重器官衰竭死亡、吳是頭顱開放性骨折重傷。

蘇姓司機在警詢時，否認有超速狀況，強調是機械故障導致無法煞車，檢方在相驗後，先以過失致死罪，命蘇以15萬元交保，因蘇覓保無著，改以5萬元交保。

家屬透露，當時吳本來要自行騎機車前往補習，但因天雨，廖女才會開車載兒子前往，沒想到遇到死劫，吳已考完學測，為家中經濟狀況，還想考警專，是個「很懂事、體貼的小孩」。

檢方調出過磅單發現，當時蘇的車輛已超重，而且根據車廠副課長作證，當時車輛會翻覆與駕駛超速、煞車操作不當有關。