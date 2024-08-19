貨車輾過跌倒在穿越道上行人 駕駛被依過失致死起訴

李姓貨車司機今年5月間，駕車行經台北市大同區承德路2段右轉民權西路口時，涉輾壓跌倒在行人穿越道的李姓婦人，導致李婦多重鈍創骨折，氣血胸腹腔出血身亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴李男。

61歲李姓司機，5月10日上午11時許，行經北市大同區承德路2段，準備右轉民權西路口時，罹患癌症需固定回診的李姓婦人，因綠燈秒速不足，小跑步在行人穿越道上卻跌倒，李姓司機涉碾壓跌倒在地的李婦，李婦當場遭捲入車底，左側身軀重創，救護人員到場救出李婦，送往馬偕醫院急救，當日中午12時許傷重不治。