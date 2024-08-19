「關公指示」殺林士傑槍手躲旅館？ 烏龍報案人下場慘了

台南區漁會理事長林士傑遭槍殺後槍手下落不明，屏東林姓男子謊稱槍手躲在高雄市三多某間飯店，報案後驚動轄區苓雅、前鎮分局，大批人馬趕到現場，才發現是虛驚一場，林男因謊報被依社會秩序維護法送辦，高雄簡易庭審理後，處以最重1萬2000元罰鍰。

林士傑7月8日遭槍殺，警方隨即組成專案小組偵辦，7月11日，高雄市警局勤務指揮中心接到林男報案，指稱槍手疑似躲藏在三多路某間旅館，因林男在電話中講得鉅細靡遺，警方不趕大意，隨即調派鄰近分局警力到場。

苓雅、前鎮警分局約10名警力到場後，拿著盾牌、防彈頭盔進入旅館，因林男通報的酒店並未營業，員警改臨檢同址3樓及5樓店家，結果均未發現可疑人士，最後確認是謊報，結束一場虛驚。

警方事後追查報案的林男到案，林供稱訊息是「關聖帝君告訴他的」，烏龍報案讓員警全傻眼，警詢後，將林男依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。