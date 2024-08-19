快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「關公指示」殺林士傑槍手躲旅館？ 烏龍報案人下場慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台南區漁會理事長林士傑遭槍殺後槍手下落不明，屏東林姓男子謊稱槍手躲在高雄市三多某間飯店，報案後驚動轄區苓雅、前鎮分局，大批人馬趕到現場，才發現是虛驚一場，林男因謊報被依社會秩序維護法送辦，高雄簡易庭審理後，處以最重1萬2000元罰鍰。

林士傑7月8日遭槍殺，警方隨即組成專案小組偵辦，7月11日，高雄市警局勤務指揮中心接到林男報案，指稱槍手疑似躲藏在三多路某間旅館，因林男在電話中講得鉅細靡遺，警方不趕大意，隨即調派鄰近分局警力到場。

苓雅、前鎮警分局約10名警力到場後，拿著盾牌、防彈頭盔進入旅館，因林男通報的酒店並未營業，員警改臨檢同址3樓及5樓店家，結果均未發現可疑人士，最後確認是謊報，結束一場虛驚。

警方事後追查報案的林男到案，林供稱訊息是「關聖帝君告訴他的」，烏龍報案讓員警全傻眼，警詢後，將林男依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。

高雄簡易庭審理後，法官認為林男烏龍報案害警方疲於奔命，影響真正災害搶救，無端耗費警力資源，不採信林的「神明說」，最後處以最重1萬2000元罰鍰。

林男烏龍報案讓警方荷槍實彈到場，最後自己被處最重1萬2000元罰鍰。記者張議晨／翻攝
林男烏龍報案讓警方荷槍實彈到場，最後自己被處最重1萬2000元罰鍰。記者張議晨／翻攝

林士傑 高雄市

延伸閱讀

林士傑低調出殯 未辦公祭

林士傑槍擊案 汽車鈑金廠員工、老闆「先後購買作案權利車」被帶回查證

南市區漁會林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

林士傑遭槍殺出殯 邱莉莉、郭再欽到場送他最後一程

相關新聞

國3新竹6車追撞 4車被夾在遊覽車與大貨車間釀3傷送醫

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故，1台遊覽車不明原因追撞前方車輛，造成前方4...

北市大安區港式餐廳氣爆 3人送醫...廚房「換瓦斯」現場照曝光

台北市大安區大安路一段一間港式餐廳一樓廚房，今天早上9點34分發生氣爆意外，現場3人受傷送醫，所幸意識清楚，都沒有生命危...

「關公指示」殺林士傑槍手躲旅館？ 烏龍報案人下場慘了

台南區漁會理事長林士傑遭槍殺後槍手下落不明，屏東林姓男子謊稱槍手躲在高雄市三多某間飯店，報案後驚動轄區苓雅、前鎮分局，大...

影／宜蘭新月百貨前五叉路4車對撞 復康巴士車頭撞爛3人送醫

宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口今天上午10點多，發生4車對撞車禍，兩輛南北行駛的小貨車與復康巴士對撞，撞擊力道相當猛，復康...

桃園南崁溪河床驚見未爆彈 警封鎖現場協助軍方拆彈

桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，嚇得立刻向警方報案，警方獲報到場以金屬探測器檢...

無防護措施！國4延伸東豐快工程大量鋼筋倒塌 1移工當場死亡

國四延伸計畫「東豐快速道路」第三標工程今天上午8點多發施工安意外，石岡區九房巷路段施作橋梁基座工程時，大量鋼筋掉落壓到基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。