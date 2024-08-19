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影／宜蘭新月百貨前五叉路4車對撞 復康巴士車頭撞爛3人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口今天上午10點多，發生4車對撞車禍，兩輛南北行駛的小貨車與復康巴士對撞，撞擊力道相當猛，復康巴士再衝撞分隔島，車頭全毀，司機受傷送醫；小貨車則是衝入百貨前舊城南路的對向車道，再與兩輛車對撞與擦撞，小貨車司機受傷；現場油汙流滿地，又造成一名騎機車婦人受傷送醫。

事發在今天上午10點12分，宜蘭市最熱鬧繁忙的商街路口，當地設有科技執法，車禍現場滿目瘡痍，車損零件散落一地，小貨車油箱破裂，油汙流到路面散發濃濃油味，警方到場立即封鎖現場，請人鋪上木屑，避免傷及其它用路人。

事發後，有網友在臉書留言「撞的好嚴重」、「科技執法路口還不減速」、「怎會四台車撞在一起」、「五叉路口車很多」「應該是左轉車撞直行車，再波及其他兩輛」。

警方初步了解，小貨車行駛在中山路往北，復康巴士南，兩車在路口對撞後，復康巴士往右大偏移，撞上分隔島，而原本要往北的小貨車則是往左衝入舊城南路的對向車道。

當時舊城南路是紅燈，有兩輛車正在等紅燈，閃避不及，一輛自小客車遭對撞，車頭毀損，後退數十公尺；另一輛被擦撞，還好這兩車司機無傷。車禍造成對撞兩車司機受傷，一名騎車婦人滑倒，共3人送醫。

宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，停等紅燈的自小客車遭波及。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，停等紅燈的自小客車遭波及。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，騎車婦人因油汙滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，路面油汙造成騎車婦人滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市新月百貨公司前五叉路口，今天上午發生4車大對撞，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛，路面油汙造成騎車婦人滑倒，造成3人送醫。記者戴永華／攝影

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