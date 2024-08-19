快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

桃園南崁溪河床驚見未爆彈 警封鎖現場協助軍方拆彈

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，嚇得立刻向警方報案，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈引信已鏽蝕斷裂，無引爆疑慮。

桃園警分局同安派出所昨下午5點多接獲民眾報案，指稱在南崁溪河床發現疑似未爆彈，警方馬上趕抵現場。經了解是民眾在河床撿拾資源回收物品時，發現一顆疑似砲彈的金屬物，立即向警方報案。

員警馬上封鎖現場並勸離附近圍觀的民眾，偵查隊接獲通報即刻率鑑識人員到場，以金屬探測器檢測有金屬反應，經觀察研判應是迫砲彈體，立即通報陸軍六軍團大溪未爆彈處理小組派員協助處置。

防爆人員到場後經詳細鑑測，確認該砲彈引信已鏽蝕斷裂，無引爆疑慮，便以防爆毯包覆後將該彈體安全帶回處理，後續警方將配合軍方進行調查砲彈來源。

桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈無引爆疑慮。圖／警方提供
桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈無引爆疑慮。圖／警方提供
桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈無引爆疑慮。圖／警方提供
桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈無引爆疑慮。圖／警方提供

桃園 資源回收

延伸閱讀

桃園河床發現未爆彈 員警封鎖現場協助軍方處置

桃園大園油墨工廠火警 燃燒實驗室物品黑煙竄天際

中職／牛棚兩樣情…獅隊放火、桃猿拆彈 上演3連戰清盤

桃園以北數據中心不供電 經濟部應出面釋疑

相關新聞

國3新竹6車追撞 4車被夾在遊覽車與大貨車間釀3傷送醫

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故，1台遊覽車不明原因追撞前方車輛，造成前方4...

北市大安區港式餐廳氣爆 3人送醫...廚房「換瓦斯」現場照曝光

台北市大安區大安路一段一間港式餐廳一樓廚房，今天早上9點34分發生氣爆意外，現場3人受傷送醫，所幸意識清楚，都沒有生命危...

貨車輾過跌倒在穿越道上行人 駕駛被依過失致死起訴

李姓貨車司機今年5月間，駕車行經台北市大同區承德路2段右轉民權西路口時，涉輾壓跌倒在行人穿越道的李姓婦人，導致李婦多重鈍...

「關公指示」殺林士傑槍手躲旅館？ 烏龍報案人下場慘了

台南區漁會理事長林士傑遭槍殺後槍手下落不明，屏東林姓男子謊稱槍手躲在高雄市三多某間飯店，報案後驚動轄區苓雅、前鎮分局，大...

影／宜蘭新月百貨前五叉路4車對撞 復康巴士車頭撞爛3人送醫

宜蘭市蘭城新月百貨前五叉路口今天上午10點多，發生4車對撞車禍，兩輛南北行駛的小貨車與復康巴士對撞，撞擊力道相當猛，復康...

桃園南崁溪河床驚見未爆彈 警封鎖現場協助軍方拆彈

桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，嚇得立刻向警方報案，警方獲報到場以金屬探測器檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。