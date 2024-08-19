桃園南崁溪河床驚見未爆彈 警封鎖現場協助軍方拆彈

桃園有民眾昨傍晚在南崁溪河床撿拾資源回收物時，驚見一顆疑似未爆彈的金屬物，嚇得立刻向警方報案，警方獲報到場以金屬探測器檢測有金屬反應，通報軍方到場協助，確認該砲彈引信已鏽蝕斷裂，無引爆疑慮。

桃園警分局同安派出所昨下午5點多接獲民眾報案，指稱在南崁溪河床發現疑似未爆彈，警方馬上趕抵現場。經了解是民眾在河床撿拾資源回收物品時，發現一顆疑似砲彈的金屬物，立即向警方報案。

員警馬上封鎖現場並勸離附近圍觀的民眾，偵查隊接獲通報即刻率鑑識人員到場，以金屬探測器檢測有金屬反應，經觀察研判應是迫砲彈體，立即通報陸軍六軍團大溪未爆彈處理小組派員協助處置。