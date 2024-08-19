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無防護措施！國4延伸東豐快工程大量鋼筋倒塌 1移工當場死亡

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導

國四延伸計畫「東豐快速道路」第三標工程今天上午8點多發施工安意外，石岡區九房巷路段施作橋梁基座工程時，大量鋼筋掉落壓到基座上的外籍移工當場死亡，因現場鋼筋過重，已調度大型吊車吊運搶救，經確認現場無其他人受困。警方表示，已通報勞檢單位追查是否有公安疏失，並報請台中地檢署相驗。

事故地點位於該工程靠近大甲溪河道旁，現場大量鋼筋掉落，從高達數層樓的橋墩基座往地面滑落，在基座上的移工遭壓住，現場研判已無生命跡象。勞動部中區職業安全衛生中心指出，該工程的墩柱鋼筋因為沒有防倒塌設施，導致工安意外，因此予以裁罰30萬元並勒令停工。

東勢警分局石崗分駐所表示，今上午8點55分獲報，石岡區豐勢路九房巷東豐快速道路施工工地有職災案件，警方派員到場，身分待查的外籍移工疑似在橋樑基座作業時，基座上之鋼筋傾斜垂落至地面，移工受困於基座上當場被壓死。

台中市東豐快速道路第三標工程今早工安意外，大量鋼筋掉落壓到施作的外籍移工，目前調度大型機具搶救。圖／讀者提供
台中市東豐快速道路第三標工程今早工安意外，大量鋼筋掉落壓到施作的外籍移工，目前調度大型機具搶救。圖／讀者提供
台中市東豐快速道路第三標工程今早工安意外，大量鋼筋掉落壓到施作的外籍移工，目前調度大型機具搶救。圖／讀者提供
台中市東豐快速道路第三標工程今早工安意外，大量鋼筋掉落壓到施作的外籍移工，目前調度大型機具搶救。圖／讀者提供

工安 移工 職業安全

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