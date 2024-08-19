無防護措施！國4延伸東豐快工程大量鋼筋倒塌 1移工當場死亡

國四延伸計畫「東豐快速道路」第三標工程今天上午8點多發施工安意外，石岡區九房巷路段施作橋梁基座工程時，大量鋼筋掉落壓到基座上的外籍移工當場死亡，因現場鋼筋過重，已調度大型吊車吊運搶救，經確認現場無其他人受困。警方表示，已通報勞檢單位追查是否有公安疏失，並報請台中地檢署相驗。

事故地點位於該工程靠近大甲溪河道旁，現場大量鋼筋掉落，從高達數層樓的橋墩基座往地面滑落，在基座上的移工遭壓住，現場研判已無生命跡象。勞動部中區職業安全衛生中心指出，該工程的墩柱鋼筋因為沒有防倒塌設施，導致工安意外，因此予以裁罰30萬元並勒令停工。