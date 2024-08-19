國3新竹6車追撞 4車被夾在遊覽車與大貨車間釀3傷送醫

國道3號南向108.4公里新竹市香山路段，今天上午8點55分發生6車追撞事故，1台遊覽車不明原因追撞前方車輛，造成前方4台轎車，被夾在遊覽車與大貨車中間，由於撞擊力道猛烈，當場4台轎車嚴重毀損，其中被夾在大車間的3台轎車駕駛皆擦挫傷送醫，目前已無大礙，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。

新竹市消防局表示，今天上午8點55分接獲報案指出，國道3號南向108.4公里有多車追撞事故，立即派遣3車9人到場處理。消防人員到場後發現，現場為1台遊覽車、1台貨車與4台自用小客車造成擦撞，其中3名小客車駕駛輕傷送醫，傷勢皆為擦挫傷，無生命危險。

也因6車追撞占據外側2線車道，又正逢上班時間，導致後方車流嚴重「紫爆」回堵5公里，警方已立即到場指揮交通並排除事故，提醒用路人行經此處謹慎慢行。