桃園河床發現未爆彈 員警封鎖現場協助軍方處置

桃園市警局桃園分局今天表示，同安派出所昨天獲報，在南崁溪河床發現未爆彈，警方立即封鎖現場及疏散群眾，並通知軍方，在確定無引爆疑慮後，由軍方以防爆毯包覆帶回處理。

桃園分局同安派出所副所長張學鎮接受媒體聯訪表示，昨天下午5時許接獲民眾報案，指稱於南崁溪河床發現疑似未爆彈，員警立即趕抵現場，根據現場民眾指稱，是在河床撿拾資源回收物品時，發現一顆疑似砲彈的金屬物，因此立即向警方報案。

張學鎮說，員警到場後立即封鎖現場並勸離附近圍觀民眾，偵查隊長陳志維也立即刻率領鑑識人員到場，在以金屬探測器檢測後有金屬反應，再經現場觀察研判應是迫砲彈體，因此立即通報陸軍六軍團大溪未爆彈處理小組派員協助處置。

張學鎮指出，陸軍六軍團的防爆人員到場後，經過詳細鑑測，認為砲彈引信已鏽蝕斷裂，無引爆疑慮，便以防爆毯包覆後將彈體安全帶回處理，警方後續將配合軍方進行調查砲彈來源。