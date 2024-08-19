詭男橋頭院檢前衝出攔車 警方到場一聽真相鬆口氣
高雄橋頭地院、地檢前方的經武路上，傳出有1名男子現身攔車，嚇壞經過的民眾，報警後岡山警分局派員到場，經查該名藍姓男子因涉案被檢方無保請回，因沒有手機、現金，才在路上攔車求助，警方最後發揮助民精神，協助叫車讓他回家，才結束鬧劇。
岡山警分局前天下午1時許接獲民眾報案，指經武路有詭異男子在路上隨機攔車，隨即由甲圍派出所派2名警員至現場查看。
警方到場後，該名男子仍在現場，盤查身分為涉案到地檢署問訊的藍姓男子，自稱是被檢方請回後沒有手機及現金，才在路上請求好心人士載他回家。
警方指出，藍男因未影響交通，兩名員警了解他狀況後，立即協助叫計程車載他回家；提醒民眾，在道路上無故攔車妨礙交通者，可處1200元以上2400元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言