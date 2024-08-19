詭男橋頭院檢前衝出攔車 警方到場一聽真相鬆口氣

高雄橋頭地院、地檢前方的經武路上，傳出有1名男子現身攔車，嚇壞經過的民眾，報警後岡山警分局派員到場，經查該名藍姓男子因涉案被檢方無保請回，因沒有手機、現金，才在路上攔車求助，警方最後發揮助民精神，協助叫車讓他回家，才結束鬧劇。

岡山警分局前天下午1時許接獲民眾報案，指經武路有詭異男子在路上隨機攔車，隨即由甲圍派出所派2名警員至現場查看。

警方到場後，該名男子仍在現場，盤查身分為涉案到地檢署問訊的藍姓男子，自稱是被檢方請回後沒有手機及現金，才在路上請求好心人士載他回家。