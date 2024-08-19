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詭男橋頭院檢前衝出攔車 警方到場一聽真相鬆口氣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄橋頭地院、地檢前方的經武路上，傳出有1名男子現身攔車，嚇壞經過的民眾，報警後岡山警分局派員到場，經查該名藍姓男子因涉案被檢方無保請回，因沒有手機、現金，才在路上攔車求助，警方最後發揮助民精神，協助叫車讓他回家，才結束鬧劇。

岡山警分局前天下午1時許接獲民眾報案，指經武路有詭異男子在路上隨機攔車，隨即由甲圍派出所派2名警員至現場查看。

警方到場後，該名男子仍在現場，盤查身分為涉案到地檢署問訊的藍姓男子，自稱是被檢方請回後沒有手機及現金，才在路上請求好心人士載他回家。

警方指出，藍男因未影響交通，兩名員警了解他狀況後，立即協助叫計程車載他回家；提醒民眾，在道路上無故攔車妨礙交通者，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

藍姓男子在經武路隨機攔車，警方到場後發現他是無保請回後沒錢回家，最後協助叫車讓他離開。取自Google Map
藍姓男子在經武路隨機攔車，警方到場後發現他是無保請回後沒錢回家，最後協助叫車讓他離開。取自Google Map

岡山 計程車

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