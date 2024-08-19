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新店重大車禍27車遭橫掃 7旬婦開車暴衝幸運輕傷
新北市74歲陳姓婦人今天上午8時許開車行經新店區如意街時，車輛疑失控暴衝橫掃路旁停車格停放的轎車及機車，導致2輛轎車及25輛機車遭波及受損，所幸並未造成人員傷亡，陳婦車輛衝撞路旁騎樓柱後才停下。救護人員獲報趕抵，發現陳婦車內2個氣囊都已爆開，陳婦幸運只受輕傷，車禍原因正由警方調查中。
據了解，新店警方今天上午8時20分許接獲報案，在新店區如意街發生轎車衝撞多輛汽、機車車禍事件。警方獲報趕抵現場，發現停在路旁的25輛機車、2輛轎車遭撞損毀倒了一地，而肇事的灰色轎車右前車輪及引擎蓋嚴重凹陷，車上2個安全氣囊都已爆開，車輛則停在另一側民宅騎樓前。
警方調閱監視器發現，肇事的74歲陳姓婦人開車行經如意街時，車輛不明原因暴衝撞上路旁停車格車輛，所幸並未造成人員傷亡，肇事的陳婦也僅受輕傷，送醫後已無大礙。確切車禍原因仍待警方調查釐清。
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