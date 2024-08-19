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獨／單車男闖台鐵平交道遭撞飛慘死 他身世坎坷是孤兒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名騎單車男昨晚7時16分許闖越台鐵路竹段的成功路平交道，當場遭新自強號133車次列車撞飛，血肉模糊慘死，因頭被削去一半無法辨認，警方調閱監視器，比對死者衣著特徵，查出是42歲蕭姓男子。

據了解，蕭身世坎坷，父母雙亡被一名婦人領養，10年前婦人過世，蕭疑無法接受事實，雖寄居在另名7旬男子家，仍常騎電動單車在街頭遊蕩，警方正調查事發原因。

鐵路警察高雄分局指出，昨晚7時20分許，接獲高雄市110勤務指揮中心轉報通報，指昨晚7時16分時許，一名騎自行車的男子闖入高雄市岡山區成功路平交道，當場遭台鐵133次EMU3000型的新自強號列車撞及。

鐵警獲報後立即派員趕赴現場查處，發現入侵鐵的單車男遭新自強號高速撞及，頭部被削去一半，當場慘死，由於現場須蒐證處理，8時35分許現場僅西正線單線雙向放行，造成不少列車延誤，該列新自強號列車延遲1.5小時才到高雄。

警方調閱監視器及衣著等特徵比對，追查死者身分，鎖定他是當地人，岡山警分局員警從監視器及衣著特徵認出蕭，告知鐵路警察。

警方調查，昨晚蕭男並非騎著平常所騎的電動單車闖越平交道，與蕭男同住的老翁也不清楚他為何會闖越平交道，警方正循相關線索調查，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死；轄區警方在場指揮交通。記者石秀華／翻攝
台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死；轄區警方在場指揮交通。記者石秀華／翻攝
台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死；轄區警方在場指揮交通。記者石秀華／翻攝
台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死；轄區警方在場指揮交通。記者石秀華／翻攝
台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死。記者石秀華／翻攝
台鐵新自強號133車次昨晚7時16分許行經高市岡山區成功路平交道時，一名騎單車的男子突然闖越平交道，當場遭列車撞上，血肉模糊慘死。記者石秀華／翻攝

單車 自強號

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