深夜傳火燒車消防及時撲滅 焦臭味迷漫嘉義縣治特區

昨天18日深夜嘉義縣治所特區祥和三路傳火燒車，有輛停放路邊轎車引擎室突然冒煙，縣消防局獲報即派祥和、朴子等分隊前往灌救，火勢在20分鐘內撲滅，沒有人員傷亡，但車頭全毀，有輛車遭波及，起火原因警、消調查中。燒焦臭味令民眾受不了於臉書發文抱怨，「聞到頭都快暈了！」

嘉義縣消防局表示，昨天深夜11點24分接獲報案指出，有輛停放於祥和三路銀色轎車傳出火警，即派遣祥和、朴子等分隊4車8人前往灌救，火勢在11點41分撲滅，火警車輛車頭全毀，有輛停在它前方的轎車遭受波及，起火原因、肇事責任交由警方、火調課調查釐清。