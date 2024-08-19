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太魯閣號撞石 疑少年堆石釀禍
台鐵四○二車次太魯閣號前天上午行經花蓮南區東里東竹間時，疑似撞到石頭等異物，車頭前方輔助排障器歪斜，列車因此延誤約廿七分鐘才恢復正常通行。該處並非落石路段，鐵路警察局花蓮分局追查，發現事發前一名年約十三歲國中少年在軌道上排石，昨通知少年及家長到案，全案依少年事件處理法函送少年法庭。
台鐵公司表示，樹林開往知本的太魯閣號，前天上午九時十三分從玉里站發車，九時卅五分行經東里到東竹間，疑似撞到足球大小的石頭。
司機員下車查看，發現車頭前方的輔助排障器因撞擊歪斜，現場停留九分鐘後，以慢速行駛，九時五十六分抵達富里站，增延十八分鐘後恢復正常行駛到台東車站，再詳細檢查列車。後續四五一六次至現場察看，沒有發現其他路線障礙，通報鐵路警察調查。
警方調閱監視發現，事發前有一名住在附近的國中少年，在軌道上偷偷排石頭，疑因此造成列車撞擊，昨天通知少年和家長到案；少年坦承好玩在鐵軌上排石頭，不知道該行為有危險性，沒想到鬧這麼大，家長承諾會好好管教，全案函送少年法庭。台鐵公司不排除會向家長求償。
台鐵公司表示，在鐵軌上排石或放置異物屬違法行為，並危害行車安全，萬不可取。如有類似行為經查獲，將移送法辦，絕不寬縱。
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