擅調已婚警擁吻監視畫面 8警申誡

台北市警局松山分局。圖／聯合報系資料照片 台北市警松山分局日前爆出已婚女巡官與男巡佐不當交往，警方事後調查，發現轄下東社派出所、中崙派出所和警備隊，竟有八名員警先後調閱二人「當街擁吻」畫面，疑就是檢舉來源。八人接受約談都說只是「好奇」觀看，否認翻攝存檔，警方各記申誡處分，加強輔導。

據了解，卅三歲蘇姓女巡官任職松山分局防治組，去年三月甫結婚，夫婿也是警官，在北市另一分局服務；蘇女疑似與同分局東社派出所溫姓男巡佐有不當交往，今年四月某晚餐敘後，二人在慶城街擁吻，被路口警用監視器錄下。

事件沸沸揚揚，分局督察組展開調查，根據擁吻時間地點追查，發現路口監視器竟有多名員警曾經調閱，逐一比對確認出八名員警身分，且分散三個不同單位。

警方分別約談，蘇姓女巡官和溫姓巡佐面對擁吻畫面未否認，申誡處分；八名調監視畫面的員警因留下查閱紀錄，也無從反駁，同樣各記申誡一次。

依台北市政府警察局錄影監視系統影音資料處理利用要點規定，員警或相關權責公務機關為執行法定職務，或為免除人民生命、身體、自由或財產上迫切之危害，才能調閱監視畫面；據了解，八人供稱因「好玩」、「好奇」，「太八卦」調閱查看，均否認有留檔。

事件之後警方持續接獲檢舉，指蘇女曾到溫男住處幽會，且是報超勤四小時加班時外出，警方調查屬實，認定情節嚴重，加重蘇女記過兩次，依詐欺取財罪函送法辦、追回九六○元加班費，溫男改記過一次，均報市警局調離現職。