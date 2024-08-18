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影／打到衣衫不整！兩越南女性互毆、撕打 闖進百年糕餅老店老雪花齋

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中百年糕餅店「老雪花齋」今晚8點40左右，因一群越南籍女性在路邊打架，闖入店內，兩名女子拉扯、撕打「難分難捨」，旁人也拉不開，最後報警處理。台中市消防局表示，2名女子年約44歲，左眼及左臉受傷，一人被送往台中榮總就醫，一人則送往豐原醫院就醫；打架原因，警方調查中。

豐原鬧區，今晚5輛警車停在老雪花齋門口，約10名警察來將越南籍鬧事的男女約8人帶回警察局，還有人叫救護車。

根據目擊者表示，晚上8點多，這一群越南籍4男4女在中正路212巷巷旁的土地公廟發生爭吵，兩名男子對罵、兩名女子打到難分難解，一名穿低胸洋裝的女子躺在地上，另一名女子坐在她身上抓頭髮、甩耳光。

沒多久，穿低胸的黑衣女翻身，光著腳與對方追打，衝到對面「老雪花齋」，店內員工見兩女一前一後追進店家，嚇阻無效，馬上報警，第三名女子勸架，但根本拉不開，兩名越南女子兇悍互嗆，衣衫不整人仍不罷休。

豐原分局出動大批警力到老雪花齋，帶走8名越南籍，因語言不通，雙方都說不清楚，受傷不嚴重，目前還在詢問案情。

豐原社群馬上傳開，瘋傳影片，還有人好奇「是買月餅插隊被打嗎？」「越南人也吃月餅嗎？」還不曉得兩名女子為何打架。

越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團
越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團
越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團
越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團
越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團
越南女子打架，在豐原百年老店「老雪花齋店」門口越打越兇。圖／取自豐原好康聯盟社團

台中市 月餅 豐原 越南

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