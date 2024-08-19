竹市未立案棋院疑體罰童 停業調查

監視器拍下才藝班老師將男童從教室內拖出室外，直接丟在騎樓。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹市東區一家兒童棋院近日爆發不當體罰，一名小四升小五男童疑因和其他學生有糾紛，竟被棋院主任「拖」出教室，還用力推倒男童多次，導致腦部重摔受傷，男童母親直指業者並非第一次動手。業者昨未回應，新竹市教育處查出該才藝班未立案，勒令停業重罰25萬元，並啟動調查。

男童媽媽向市議員蔡惠婷投訴，12日早上兒子因手滑不小心打亂棋盤，同學因不斷做鬼臉激怒兒子，當時兒子怒瞪咬牙和握拳，但沒有攻擊人，沒想到棋院主任把兒子推出教室。返家後她看見兒子身上有瘀傷，兒子也說後腦撞到櫃檯，但因為兒子想繼續上課，因此和主任討論後又回去上課。

未料15日早上，該男童因跟同學玩寶可夢小公仔踢足球遊戲起衝突，班主任竟又將男童拖出教室，還用力推倒男童在地。男童母親認為，孩子並未傷人，但卻反遭不當對待，已驗傷並報案處理。

新竹市教育處指出，這家棋苑未合法立案，教育處為首次接獲通報，已依據補習及進修教育法開罰25萬元，未完成立案前勒令停業。該棋苑已暫停營業。

教育處說明，稽查時現場教師稱，事發當天僅學生與教師發生肢體推擠，但說詞疑似避重就輕，市府將嚴謹調查，並依據兒少權法妥處，若有不當對待兒童事實，將公布全名並函報教育部。